Killuke Tallinna keskturust jõudis Tikupoissi

Tikupoisi tegevjuht Tanel Teas selgitas, et koostee kioskite endise rentnikuga lõppes. «Ütlesime koostöö üles, sest nende pakutaval polnud korralikku väljapanekut ega ka kvaliteeti,» põhjendas ta. «Tahame on külastajatele parimat ja otsisime seetõttu kioskitesse tegutsema kaupmeest, kes seda suudaks pakkuda.»

Sel nädalal seadiski end kahes kioskis sisse Tallinna keskturu kaupmees, kes omab pealinnas 25meetrist müügiletti ja kes toob kauba ise Ungarist kohale. Tease ütlust mööda tekitas usaldust just seik, et ta ei osta tooteid kokku vahendajatelt, vaid käib Ungaris kaupa valimas ja toomas. «Tegemist on puhta, värske ja ökoloogiliselt kontrollitud kaubaga,» lisas ta.