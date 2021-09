Eesti Pank hakkab sel nädalal ringlusse laskma 2021. aasta 2- ja 20sendiseid käibemünte, et katta kaupluste nõudlus nende käibemüntide järele. Müntide kujundus on sama nagu senistel müntidel, uus on vaid vermimisaasta. Tänavuse aastanumbriga 2sendiseid münte vermiti Leedu Rahapajas kaheksa miljonit ja 20sendiseid kaks miljonit.