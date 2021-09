Venipaki operatsioonide juht Artiom Lisovskij ütles, et praegu hindavad nad võimalikke asukohti Türil, et kasutada olemasolevat kinnisvara uue sorteerimisterminali jaoks. "Terminal alustab tööd 2022. aastal, eeldades et pakimahtude kasv jätkub e-ostlemise ja kaubanduse teiste vajaduste tõttu. Logistilises mõttes asub Türi strateegiliselt sobivas kohas, Kesk -Eestis," põhjendas ta.