Koigi katlamaja annab taas sooja

Sest saati on ta püüdnud operaatorfirmaga N.R. Energy OÜ ühendust saada, et uurida, kui kaua Koigis elu- ja tööruumid veel kütteta on, kuid seni tulutult. „Korrusmajade elanikud hakkasid mulle helistama ja aru pärima juba laupäeval. Ka kool ja lasteaed on kütteta ja ruumid olid täna hommikul üpris jahedad," ütles ta.