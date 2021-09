Üks säravaimatest abipolitseinikest töötab Järvamaal

Paide politseijaoskonna patrullitalituse juht Halar Hallimäe selgitas, et Jaanika on abipolitseinik alates 2021. aasta veebruarikuust ning on selle aja jooksul vabatahtlikuna panustanud juba üle 230 tunni. „Kolleegid iseloomustavad Jaanikat üdini positiivse ja teotahtelisena,” tunnustas ta. „Jaanika on ennast proovile pannud nii patrullis, ennetus- kui ka piirkonnatöös ning kõigis väga edukas olnud. Oma pühendumise ning õpihimuga on ta teeninud kolleegidelt välja nõnda suure usalduse, et aeg-ajalt antakse talle juba ülesandeid, mida ta saab iseseisvalt lahendada. Hindame Jaanika panust vabatahtlikuna väga ning meil on tohutult hea meel, et ta on otsustanud kogukonna turvalisusesse panustada läbi abipolitseiniku töö.”