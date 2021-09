Paide linnavalitsuse avaliku suhete peaspetsialist Teele Seire selgitas, et bussiootepaviljon, mida linlased võisid lähemalt näha suvise ruumieksperimendi kestel kirikutagusel platsil, otsustati paigaldada Pärnuvälja bussipeatusesse. Paviljon on valmistatud ristkihtpuitplaadi tootmisjääkidest ehk akendest ja ustest. „Tegemist on Eesti kunstiakadeemia kingitusega MTÜle Uus Ruum ning see jääb peatusesse kuni uue ruumieksperimendini,” märkis Seire.