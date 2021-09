Türi jooksumees tegi Viljandimaa jooksul taaskord puhta töö

Jooksu ülekaalukas võitja Olavi Allase ütles, et jooks oli raske. "Kits on jälle heas vormis, aga me tegime niimoodi, et mina tulin naelikuga, tema tuli tossuga," selgitas võitja hingeldades ja maas istudes talle kuklasse hinganud konkurendile viidates. "Kui ma oleksin lõpu peal jäänud asfaldi peale naelikuga...Pidin ikkagi varem vahe sisse saama."