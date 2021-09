Linna majandust juhib nüüd mees siseringist

Pihelgas ütles, et juhatajat valinud komisjon oli seda meelt, et Grigorjev oli sellele alale kõige asjatundlikum ning sobivam kandidaat. "Kuna ta töötas varem samas osakonnas haldusspetsialisti ametikohal ja asendas veel järelvalveinspektoriit, tulenes tema juhatajaks saamisest struktuurimuudatus. Me kaotasime need ametikohad eraldiseisvatena ära ning osakonna juhataja võttis enda kanda haldusspetsialisti ülsanded. Eraldi järelvalvespetsialisti linnavalitsuses nüüd pole, vaid uut töötajat otsime ehitus- ja järelvalvepeaspetsialisti kohale," selgita ta.