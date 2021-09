Töötukassa tööandjate teenuste osakonna teenusejuht Livia Laasi sõnul on virtuaalse töömessi plussiks kindlasti see, et inimene ei pea füüsiliselt kohale tulema. See on hea võimalus osalemiseks üle Eesti. „Näiteks inimene, kes elab praegu Tallinnas, aga plaanib tagasi minna Tartumaale, saab vaadata, mis tööpakkumisi on talle huvipakkuvas piirkonnas ja kes on need tööpakkujad,” ütles Laas. „Inimene saab ka ise vaadata, mis ajal on tal mugav võtta, kas kohe hommikul või päeva jooksul. Mess on avatud teisipäevast reedeni. Muidugi tööandjad ei vasta küsimustele 24 tundi järjest, aga kogu messi info on kättesaadav kõigile kuni reede, 1. oktoobri õhtuni välja,” selgits Laas.

Osavõtmine on imelihtne

Messil on tööandjaid seinast-seina: registreerunud on ehitusettevõtted, lasteaiad, hooldekodu, turvaettevõtted. Lisaks otsitakse kontoritöötajaid, tootmistöölisi, puhastusteenindajaid jpm.

„Meie fookuses on, et tööandjad leiaksid endale sobiva töötaja ja inimesed leiaksid endale sobiva töö ja tööandja. Soovime need kaks osapoolt kokku viia. Töömess on olnud tugev bränd ja see, et viimasel aastal on mess olnud virtuaalne, on olnud paljude jaoks pluss, sest info jõuab laiema publikuni, kui ta on messil esindatud,“ rääkis Laas. „Tööandja vaatenurgast väärib mainimist, et nad saavad messil osalemisega teha tööandja brändingut – näidata, mis ettevõttega on tegu, miks tema juures töötavad parimad inimesed ja miks ta on parim tööandja.”

Tööotsijale on virtuaalmessil osalemine tehtud väga hõlpsaks – messile tuleb registreeruda vaid tööandjatel, tööotsija seda eraldi tegema ei pea. Messi toimumise ajal saab külastaja minna messi kodulehele aadressil toomess.ee ja seal juba ise uurida, mida pakutakse. „Kui soovitakse vaadata, mida tööandjad pakuvad, millised ettevõtted on kohale tulnud või jälgida suuremat karjääriseminari, siis selles kõiges saab osaleda ilma eelneva registreerimiseta. Lihtsalt tuleb leida internetiühendusega seade kas arvuti, tahvli või telefoni näol,” ütles Laas.

Tööotsijal on vaja end registreerida vaid siis, kui ta soovib osaleda individuaalsel karjäärinõustamisel, töövestluse simulatsioonil või mõnel väiksemal töötoal, kus osalejate arv on piiratud. „Neile registreerumine algab nädal enne messi algust ehk alates 21. septembrist saavad huvilised ennast kirja panna,” selgitas Laas.

Kui tihti leitakse sobiv tööandja?

Laasi sõnul on see pigem harv juhus, kui üldse mitte midagi ei leita. “Mõnel juhul tuleb pakkumisi nii palju, et peab hakkama valikuid tegema,” naerab ta. Tööpakkumiste osakaal sõltub tihti piirkonnast, tööd otsiva inimese töövaldkonnast ning ka sektorist. Loomulikult on natuke keerulisem leida spetsiifilisemaid ja täpsematele nüanssidele keskenduvaid ameteid, aga reeglina saavad messil pakutavad ametikohad kiiresti täis.