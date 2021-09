Amet: neljarealiste teede puhul oleks aastas kümneid kannatanuid vähem

Taristuehituse Liidu tegevdirektori Tarmo Trei sõnul näitab analüüs, et neljarealised põhimaateed pole pelgalt mugavuse ja kiire ühenduse küsimus, vaid need säästavad otseselt eestimaalaste elusid, vahendas kommunikatsiooniagentuur. "Neljarealised teed vähendavad selgelt liiklusõnnetusi, mille kõige madalam näitaja on Tartu maantee väga hästi lahendatud 2+2 teelõikudel,"ütles Trei.