Paide-Türi rahvajooksu korraldaja Erich Petrovits ütles kesknädalal, et Paide-Türi distantsi ja Türi linnajooksu peale on neil kirjas ca 850 inimest. „Jooksupäeval arvestame aga selliselt, et pikale distantsile tuleb 500 ja lühikesele oma 600 inimest- numbreidki oleme tellinud selliselt. Natukene nimesid on veel ka sisestamata,” avaldas ta.

Lastejooksude osalejate arv tõusuteel

Osalejatenumbrite langusest rääkides nentis Petrovits, et Paide-Türi rahvajooks ei erine teistest Eesti linnajooksude sarja jooksudest- koroonaviiruse tõttu on kannatanud kõik. „Kõikidel senipeetud suurematel jooksudel on osalejate arvud langenud oma 30-40%,” sõnas ta. „Eks inimeste mittetuleku põhjuseid on erinevaid, on neid, kes kardavad viiruseajal jooksma tulla, on neid, kes on vaktsineerimisvastased. Põhjuseid võib olla kümneid.”

Mäletatavasti jäi eelmisel aastal rahvajooks koroonaviiruse tõttu esimest korda ära. Tol aastal toimus viimati ka Kirna-Türi jooks ehk kõik suured muudatused, milleks oli jooksuaja nihkumine oktoobri algusest septembri lõppu ja lühikese distantsi asemele Türi linnajooksu loomine, on tänavu kavas esmakordselt.

Kui 2019. oli Paide-Türi distantsil ligi poolsada osalejat, siis ka tänavu pole neid arvatavasti väga palju vähem. Kirna-Türi distantsil oli lõpetajaid aga pea 1800.

Seda, et lühikest võistlusmaad asendavale Türi linnajooksule paneb end kirja loodetust kordades vähem osalejaid, tuli Petrovitsile mõningase üllatusena. „5 kilomeetrit on ju lihtsam kui 6,5,” põhjendas ta. „Et väljapoolt maakonda tulija valib pikem pika distantsi ja endisele Kirna-Türi distantsile tuli väga palju Järvamaa koolinoori, siis koroonaaeg ja ja õpilaste haigestumine põhjustab ka linnajooksu suurt langust. Lootsime linnajooksule osalejaid 1500-2000 ringis.”

Eraldi lastejookse jooksupäeva hommikul Paides ja Türi ei korraldata. Petrovits rõhutas, et kui arvestada sisse asjaolu, et tavaliselt oli neil lastejooksudes osalejaid 1500-1600 ringis, siis kolmapäevahommikuse seisuga oli lasteaedades ja koolides kohapeal toimuvatele lastejooksudele kirjapannuid ligi 2100. „Selliselt arvestades oleks seekordsel rahvajooksul osalejaid oma 3200 ehk langus ei olegi sedavõrd suur,” arutles ta. „Lastejooksude osalejate kasvu me lootsimegi ja see teeb Türi linnajooksu languse kõrval kindlasti ka heameelt.”

Tegijad on kohal

„Loomulikult on keeruline olemasolevates tingimustes rahvajooksu korraldada, aga, et tegemist on ikka sedavõrd pika traditsioonidega üritusega, siis juba kevadel oli meil kindel otsus, et mingil kujul tänavu rahvajooksu kindlasti teeme,” ütles Petrovits. „Järgmisel aastal loodame ju korraldada 40. rahvajooksu ja siis juba suuremalt. Loodan, et kõik haigused on selleks ajaks möödas ja kõik osalejatearvud tõusavad loodetud maale, milleks on ca 4500 inimest. Tänavuselt jooksult on sinna muidugi suur maa minna.”

Tuntumatest jooksjatest nimetas Petrovits ära 2019. aasta pika võistlusmaa võitja Karel Hussari ja naiste igipõlise võitja Jektarina Patjuki. Kohal on ka Ibrahim Mukunga. Lühikeselt maalt võime leida aga Türi enda jooksumehe Olavi Allase. „Eesti tippharrastajate Top 20 peaks olema kohal.”

Paide-Türi rahvajooksule telliti juba eelmiseks aastaks 4500 medalit, mille kujunduse tegi Priit Verlin osaühingust Medalimeister. Medalitel pole aastaarvu, mis annabki võimaluse mulluseid meeneid tänavu kasutada.

39. Viking Window Paide-Türi rahvajooks toimub sel pühapäeval. Toimub selliselt, et kell 13 antakse Türi linnastaadionilt lähe 5 kilomeetrit pikale Türi linnajooksule ning kell 13.30 on algus Paide-Türi rahvajooksu ehk pika distantsi käes. Mõlema jooksudistantsi lõpp on Türi linnastaadionil.

Pikale maale antakse start esmakordselt Paide linnastaadionilt. Põhijooksu distants tehti täpselt sama pikaks (13,6 km) kui varasematel aastatel, et kiirematel osalejatel ei katkeks võimalus joosta rajarekordit. Selleks suunati jooksutrass Paide linnastaadionil antava stardi järel Pärna tänavale ja sealt Raudtee tänavat pidi Pärnu tänavale, kust liigutakse edasi tavapärast teed mööda Türile.

New Balance paneb jooksul auhinnaks välja ka viis paari jooksujalatseid. Need saavad põhijooksu 100., 200. ja 300. lõpetaja ning linnajooksu 100. ja 200. lõpetaja. Nii on auhinnavõimalus ka neil osalejail, kes võidu peale jooksma ei lähe.