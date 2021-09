Hea eeskuju konkursi finalistide hulka mahtusid ka järvalased

Üks finalistidest on Väätsa põhikooli õpilane Bibi Loore Pilipenko, kelle puhul tuuakse muuhulgas välja seda, et kõige rohkem paistab ta silma valmidusega katsetama uusi asju. Ja isegi kui kõik ei kujune ideaalselt, võtab ta seda kui head õppetundi. Ta on tegev kooli õpilasendiuses, juhendab meedia- ja näiteringi, onedukas õppur ning õpib ka muusikakoolis.