Suur jalgpallifänn võttis vastu Ganvixi ajaloolised särgid

JK Türi Ganvix eestvedaja Vitali Gansen ütles, et teades, kui suur jalgpallifänn Chris Murro on, ja seda, et ta kogub nimelisi ja tähendusega jalgpallisärke, tekkiski tal mõte kinkida noormehele killuke nende meeskonna ajalugu. «Kõige esimene tumesinine särk pärinebki 2004. aastast, kui Ganvix liigamänge alustas, teised on kõik paari-kolme aasta tagant juurde tulnud,» täpsustas ta.