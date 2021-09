“Kogumise eesmärk on väärtustada pimedate-vaegnägijate kogukonna mälestusi, kogemusi, teadmisi ja oskusi ning talletada need nii tuleviku tarbeks, kui ka juba praegu kogukonna tutvustamiseks ja ühiskonna teadlikkuse tõstmiseks,” selgitab Põhja-Eesti Pimedate Ühingu tegevjuht Helen Künnap. “Kogujatega kokkuleppel on plaanis kogutud tekstidest ja fotodest välja anda raamat ja selle audioversioon ning korraldada interaktiivne näitus. Samuti kasutame kogutut pimedate ja vaegnägijate Terateatri lavastustes ja videotes. Koostöös Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskusega koostame ka lühikogumiku, kus jagame pimedaid-vaegnägijaid igapäevaelus abistavaid nippe ja võtteid, mis on suunatud eelkõige hiljuti nägemise kaotanutele ja nende nägijatest lähedastele.”