Praegu on taaskasutatavate riiete kogumiskonteiner Järva-Jaanis, peagi ka Paide Maxima juures ning Türil on konteineri tulevane asukoht veel selgitamisel. FOTO: Erakogu

AS Väätsa Prügila paigaldab oktoobrikuu esimeses pooles Türi valda veel neli kasutatud riiete kogumiskonteinerit. Hetkel on Türi linnas Kalevi Konsumi juures punane riidekonteiner, mis on leidnud sagedast kasutust.