Linnameeskonna mängumehe hooaeg sai läbi

26-aastane Saliste oli ka hooaja alguses üle kahe kuu vigastusega palliplatsidelt eemal, mistõttu tänavu on ta 24 liigamängus Linnameeskonda aidata saanud 14 korral. Sellele vaatamata on ta andnud 7 väravasöötu, mis on meeskonna parimaks tulemuseks.