Nädalavahetus tõotab tulla tuuline

Laupäeva ööks tuleb madalrõhuvöönd Eesti kohale ja uued sajupilved laienevad Lääne-Eestist idapoolsetesse maakondadesse. Päeval kandub madalrõhuvöönd Peipsi taha, saartel on sajuhooge vähe, mandril ennelõunal veel laialdaselt, pärastlõunal saju tõenäosus kõikjal väheneb. Tuul pöördub lõunakaarest järk-järgult läände ja loodesse ning muutub siis puhanguliseks, rannikul on puhanguid 13-14 m/s. Öine miinimum jääb 5°C lähedale, päevasooja ida pool 10..12, Lääne-Eestis kuni 15°C.

Pühapäeval tõusva õhurõhu foonil tõmbub taevas selgeks ja ilm on põhiliselt sajuta, üksnes äärmises idaservas pole üksik vihmasabin välistatud. Loodetuul on öösel veel mõõdukalt tugev, päeval nõrgeneb. Öine miinimum langeb selgineva taeva all paar kraadi alla 5°C, päevasoe kerkib kuni 15°C-ni.