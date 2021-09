Tähelepanelikud lugejad on Järva Teatajale vihjanud, et viimasel ajal on Paide Selver justkui tavapärasest rahvarohkem ning parkimiskohtigi on mõningatel kellaaegadel raskem leida. Ka kaupluse juhataja Kristi Nõmm märkis, et poe külastatavus on viimastel nädalatel kasvanud.