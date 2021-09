Sajad jahikoerad näitavad end Säreveres

Tõuühingus jahikatsete registreerimise ning jahikatseprotokollide väljastamisega tegelev Aili Pärtel-Beljajev selgitas, et näitusele tuleb end näitama enam kui 200 koera ja esindatud oli üle 40 koeratõu. „See on sellise näituse kohta täiesti tavapärane arv,” lisas ta. „Tavapäraselt on meil jahikoerte näitus olnud kevadeti, mõnel aastal ka kaks korda, kuid viimasel kahel korral on näituse korraldamine koroonaviiruse tõttu liikunud sügisesse.”

Pärtel-Beljajev täpsustas, et koertest on näitusel kõige rohkem esindatud kuldsed retriiverid, kes tegelikult on veelinnukoerad. „Kui retriivereid on kohal palju, siis mõnda tõugu esindab ainult üks koer. Nii on lood näiteks Bretooni liivakarva basseti ja Münsteri suure linnukoeraga,” sõnas ta.