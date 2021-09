Vallavanem tuhnis volikogu esimehe isiklikes andmetes, et teda kukutada

Saar otsustas, et ei jää käed rüpes ootama, vaid valmistub võitluseks. Kui Pihelgas soovib teda umbusaldada, siis tuleb vastata sama käiguga ja esitada Pihelga vastu umbusaldus.

Mida aga tuua volikogu esimehe umbusaldamise põhjuseks? Saar teadis, et Pihelga kasutuses on olnud juba aastaid vallale kuuluv korter Amblas. Kohalikele pole saladus, et volikogu esimees ei ela 365 päeva aastas selles korteris, vaid veedab suure osa ajast suvilas ja oma Lõuna-Eesti elamises.