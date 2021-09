Ei juhtu just tihti, et massispordiüritustel näeb järvalasi absoluutses tipus. Aravete mehed, Ambla spordiklubi esindavad agronoom Andres Kalle (45) ja köögimööbli paigaldaja Marti Lepik (42) aerutamismaratonidel just tippu kuuluvadki.

Need ei ole niisama spordivõistlused. Võhandul on viimastel aastatel startinud üle 800 paatkonda, nii et Tamula järvelt on pikka katsumust alustanud tuhanded aerutajad.