Räägi, kellega tahad, paljud spetsialistid kinnitavad, et karudel läheb Eestis hästi - nende arvukus on viimastel aastatel üha suurenenud. "Meil on juba ka selliseid piirkondi, kus karudel kipub kitsaks jääma. Kui igaühele ei jätku enam piisavalt territooriumi, siis nad kipuvad tulema inimeste õue peale ja seal pahategusid tegema,“ on rääkinud Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko.

Karu üldarvukus Eestis on 2020. aasta sügise seisuga ligi 950 isendit. Mõned aastad varem on see arv olnud väiksem, umbes 700 isendit. Seega saab karu asurkonna seisundit tervikuna hinnata väga heaks, kuid piirkonniti on see siiski erinev. Rohkem karusid on Lääne- ja Ida-Virumaal ning Jõgevamaal, vähem karusid Eesti lõunapiiri lähistel.