Homme toimub 39. Viking Window Paide-Türi rahvajooks. Toimub selliselt, et kell 13 antakse Türi linnastaadionilt lähe 5 kilomeetrit pikale Türi linnajooksule ning kell 13.30 on algus Paide-Türi rahvajooksu ehk pika distantsi käes. Mõlema jooksudistantsi lõpp on Türi linnastaadionil.