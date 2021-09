Kesklinnas läheb remonti jupp Pärnu tänava kõnnniteed

"Kesklinna kõige kehvemas olukorras olev kõnnitee saab korda, võiks öelda, et üks viimaseid häbiplekke teede valdkonnas saab lõpuks likvideeritud. Paljud linlased teavad, et sügiseste suurte vihmade korral ja talvel lörtsiga on see lõik kohati lausa läbimatu, sest augud ja lohud on nii laiad ja sügavad. Samas on see üks tihedama kasutatavusega teid," selgitas linnapea.