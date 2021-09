Eile oli maal elamise päev, mille tegemistes osales koos 22 omavalitsusega ka Järva vald. Üks maal elamise päeva tippsündmusi oli Järva-Jaani kinomuuseumi 15. sünnipäev, mida kõik need aastad on juhtinud Vello Kolnes, kel on käimas 62 tööaasta kinomehaanikuna.