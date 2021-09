Linnameeskond sai kaotuse

Teine poolaeg algas Paide jätkuva survega ning 52. minutil realiseeris Henri Anier penalti. Eelnevalt oli karistusalas maha tõmmatud Edgar Tur. Anieri jaoks oli see hooaja 18. tabamuseks, millega ta jagab väravaküttide edetabelis esikohta Rauno Sappineniga.

Paidel on 25 mänguga, võite on kogunenud 14, viike seitse ja kaotusi neli, 49 silma, Floral 22 mänguga 53. Tiitlikursil jätkaval Levadial on 24 mänguga 64 punkti.