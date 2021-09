Me kõik teame, et 2021. aasta sügis on kohalike omavalitsuste valimiste sügis. Tänavatele on ilmunud poliitikute naeratavate nägudega plakatid ja karges õhus kõlavad uued või taaskasutatud loosungid. Jagatakse pastakaid ja lubadusi. Siunatakse konkurente ja ülistatakse iseennast.