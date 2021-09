Aasta algusest on PZU kliendid teinud ligi 2400 autoabi väljakutset, mida on 34 protsenti rohkem kui eelmise aasta sama ajaga. Seejuures mullu langes abivajadus ligi 17 protsenti, teatas PZU.

Kõige levinumad on tehnilised rikked, mis autoabi kõrvaldab kohapeal või siis pukseerib sõiduki kontrolliks või remondiks lähimasse teenindusse – need juhtumid on kasvanud 49 protsenti. Käivitusabi on vajatud 35 protsenti rohkem kui 2020. aastal, kusjuures tänavu esimeses kvartalis lausa 1,3 korda rohkem kui aasta varem. Veidi alla 20 protsendi on kasvanud rehviabi ja õnnetuse väljakutsed.