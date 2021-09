Käesoleval aastal oli valdade poolt avatud üle 223 külastuskoha ning külastajate arv küündis üle 15 000. Kuigi omavalitsused pidid oma plaane koroonaviiruse leviku tõttu piirama, on nii paljude huviliste rohkus igati rõõmustav.

Maal elamise päeval osalenud valdade esmasest tagasisidest selgub, et enamasti olid päeva külastajateks lastega pered, keskealised huvilised või sõpruskonnad. Külastatavates valdades uuriti seekord juba hoolega kohapealsete elamisvõimaluste ja vabaaja tegevuse kohta. Nii mõnigi omavalitsus tõdes, et erinevalt eelmistest aastatest oli tänavu palju külastajaid kaugemalt tulnud just eesmärgiga uusi kohti avastada.