Konkursi „Aasta keskkonnavaldkonna mõjuisik“ mõte on näidata avalikkusele, et üksikisik suudab oma tegevusega tõsta kilbile olulisi lahendamist vajavaid keskkonnaprobleeme ning mõjutada seejuures paljusid inimesi loodust säästvamalt mõtlema ja tegutsema.

Keskkonnaministeeriumi kantsleri Meelis Mündi sõnul on keskkond niivõrd paljude inimeste südameasi, et kandidaate peaks leiduma palju. „Otsime võimalikult eriilmelisi isikuid, kes on oma tegevusega inimestele hinge pugenud ja sellega ühiskonna hoiakuid mõjutanud,“ sõnas Münt. „Kutsun üles selliseid tuntud inimesi esile tooma, nende mõjukust põhjendama ja auhinna nominendiks esitama.“