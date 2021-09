Laupäevane matkamäng viib Roosna-Alliku kanti seiklema

Matkamängu üks korraldajaid Tiiu Väli ütles, et rajale minnakse juba 16. korda ning üritusel on oma kaasalööjaskond olemas. "Aga alati on oodatud uued tulijad, kes tahavad oma nutikuse ja vastupidavuse proovile panna," sõnas ta.

Võistkonnad koosnevad neljast liikmest. Noormatkajad, kel vanust alla 13 aasta saavad rajale vaid täiskasvanud saatjaga.

Väli hoiatas, et tegemist on tõsise matkaga, kus liikuda saab palju. "Oleme arvestanud,e t eekonna pikkus on ligikaud 13 kilomeetrit ja selle läbimiseks on vaja läbi käia 7 - 9 kontrollpunkti," täpsustas ta.

Kohustuslikku varustusse peaks Väli sõnul kuuluma peakate, vihmakeep või -jope, kauss, tass, lusikas, nuga, 100 grammi magusat, veepudel, tikud, vile, plaaster ja side. Meeskonna peale on vajalikud veel kirjutusvahend, laetud mobiiltelefon ja kompass.

Väli sõnul saab matkamäng toimuma iga ilmaga. "Meie moto on ikka, et pole halba ilma, on vilets riietus," lausus ta. Seega soovitas ta osalejail selga panna oludele vastavad riided ning võimalikult mugavad jalanõud.

Ürituse korralduse taga seisavad lisaks Tiiu Välile Kaire ja Aldur Lõhmus. Kontrollpunkte aitavad korraldada Kaitseliidu Järva malev, Naiskodukaitse Järva ringkond, Aravete päästekomando ja Paide politseijaoskond.