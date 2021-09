Stuudio juhendaja on Mariliis Peterson, kes töötab Paide Muusika- ja Teatrimajas kultuurijuhina. Mariliisil on rakendusteatri magistrikraad Londonist The Royal Central School of Speech and Drama koolist.

Mariliis Petersoni sõnul on stuudiosse oodatud noored, kes on valmis pühenduma ja hoolega kohal käima, sest lavastuste loomine nõuab järjepidevust. „Loomulikult on teretulnud kõik, kellele meeldib näitlemine, kuid see pole ainus kriteerium. Väga oodatud on noored, kellele meeldib ka see osa teatritegemisest, mis jääb lava taha – lavastamine, tekstiloome, stsenaariumide kirjutamine ja dramaturgia. Me ei tegele ainult näitlemisega, vaid läheneme teatritööle väga laiapõhjaliselt. Ka näiteks teatriarvustuste kirjutamine kuulub stuudio töö juurde,“ rääkis Mariliis Peterson.