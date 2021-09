Olukord toitlustusrindel võttis kohvikupidajal silmad märjaks

Kohvik Tainascatering peremees Kaido Lepik selgitas toona, et septembrist kaotasid nad tõesti ära traditsioonilised päevapraed ning asendasid need rikkalikuma kaalubuffeega. "On salativalik, erinevaid toiduühikuid on seal 14," selgitas ta. "Sooja toidu poolelt on termoseid kokku seitse, kolm lisandite jaoks ja neli liha-kala jaoks."