Metsloomadega kokkupõrked sagenevad just sügisel, mil päevad muutuvad lühemaks ja hämaramaks ning liikluse tipptunnid langevad hämarikuperioodile nii hommikul kui õhtul. "Üha rohkem jääb metsloomi meie teeäärsete kaamerate vaatevälja ning paraku on rohkem ka loomadega seotud liiklusohtlikke olukordi ja õnnetusi," ütles Transpordiameti keskonnakorralduse juht Villu Lükk.

Mitmel pool üle Eesti on tarastatud teelõikudel loodud metsloomadele teeületuskohad, mis on varustatud hoiatava märgistusega. Mullu suvel avatud Kose-Võõbu neljarajalisel teelõigul hoiatab liiklejaid metsloomade eest Eestis esimene suurulukite tuvastussüsteem. Paraku on ka seal juhtunud juba mitu metsloomadele traagiliselt lõppenud õnnetust.