Perillus jätkab karjääri TalTechi võrkpallimeeskonna ridades

Oma kolmandata meistriliiga hooaega alustav Sten Perillus: “Mul on väga hea meel jätkata oma võrkpalli teekonda Tehnikaülikooli meeskonnas. Viimased kaks aastat on näidanud, et TalTechi meeskond on hea koht arenemiseks.”

Algavalt hooajalt ootab 21-aastane temporündaja eekõige isiklikku arengut ”Suvel sai palju tööd tehtud jõusaalis, et viia oma füüsiline vorm järgmisele tasemele. Loodan, et see kajastub ka palliplatsil. Nurki, mida maha lihvida on veel päris palju, kuid liigume samm-sammult edasi ning vaatame kuhu hooaja lõpuks välja jõuame!”

Perillus usub, et tuleval hooajal on võimalik püüda kõige kõrgemaid kohti: ”Tänavune meeskond on päris tummiselt komplekteeritud. Kui eelnevad hooajad oleme olnud pigem noortest koosnev meeskond, siis nüüd on lisandunud ka kogenuid mehi. Olen mänginud TalTechi meeskonnas kaks aastat ning veel pole näppude vahele jäänud ühtegi medalit. Nüüd on aeg see viga parandada!”

TalTechi meeskond alustab hooaega 9.oktoobril, mil minnakse vastamisi Jelgava meeskonnaga.