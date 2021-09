Tänaseks on ettevõte jõudnud ambitsioonikate plaanidega esimese etapi lõpuni. Esimesed pöördelise uuendusega laadimistehnoloogiaga elektriautode laadijad on paigaldatud tanklaketi Tallinn-Tartu maanteel asuvasse Tikupoisina tuntud Paiaristi tanklasse.

„Ilmselgelt on meil tarvis luua Eestis kvaliteetne laadimistaristu, mis toetaks keskkonda vähem koormavatele transpordilahendustele üleminekut,“ tõdes AS Alexela juhatuse liige ja e-mobiilsuse valdkonna juht Alan Vaht, kes lisas, et Alexelal on pikaajaline kogemus jätkusuutlike transpordikütuste turule toomisel ja nende populariseerimisel.

„Eestis on elektriautodele ülemineku suurimaks takistuseks olnud Euroopa laadimisstandardile vastavate CCS laadimisotsikuga laadijate puudumine. Teiseks probleemiks on olnud liialt väikese laadimisvõimsusega laadijate paigaldamine, mis kombinatsioonis eelviidatud esimese probleemiga põhjustab elektriauto omanikes mõistetavat rahulolematust. Kes peaks soovima endale elektriautot kui kiirlaadijas laadimisele kulub üks tund ning lisaks sellele tuleb eelnevalt ehk isegi oma järjekorda veel oodata?,“ viskas Vaht küsimuse õhku ja lisas, et muretseda pole tarvis. „Alexelas kanname hoolt selle eest, et Eesti saaks endale kvaliteetse laadimisvõrgustiku. Kui nüüd siit edasi mõelda, siis Alexelast saab esimene kütusemüüja, kes on turule tulnud päris enda elektriautode laadimisteenusega, mis sisaldab laadimisplatvormi, mobiiliäppi ja laadijaid“.

Baltikumi suurim laadimisjaam

Kui eelmise aasta märtsis avas Alexela oma Paia ristmiku tanklas Baltikumi esimese ultrakiirlaadija, siis täna poolteist aastat hiljem teatab ettevõte, et käesoleval nädalal lõpetatud ehitustöödega on Paiaristi laadimisjaamast saanud Baltikumi suurim elektriautode laadimisjaam.

Paiaristis on võimalik korraga laadida kuni kaheksal sõiduautol ning laadimiskohti on elektriautodele kokku kümme. Sellisel autode hulgal ei ole täna avalikult Eestis kusagil mujal võimalik korraga laadida kui Paias. Unikaalsus seisneb ka selles, et lisaks senistele kahele CCS otsikule ja kahele CHAdeMO otsikule lisati tanklasse juurde neli täiendavat CCS laadimiskohta ning sellele lisaks veel ka kaks Type2 otsikuga laadimiskohta pistikhübriididele.

„Uudsel tehnoloogial põhinev laadimissüsteem võimaldab laadimisjaamas olevat laadimisvõimsust jagada dünaamiliselt samaaegselt laadivate sõidukite vahel võttes arvesse elektriauto laadimisvõimekuse langust laadimise ajal ning samal ajal suunates vabanevat energiat reaalajas, automaatselt paralleelselt laadivatele teistele autodele. Uudse tehnoloogiaga on tagatud optimaalseim laadimisaeg, misläbi kliendid võidavad väärtuslikku aega,“ rääkis AS Alexela juhatuse liige ja elektromobiilsuse valdkonna juht Alan Vaht.

Edasised plaanid

Paarinädalase laadijate testperioodi järel tutvustab Alexela uudset laadimislahendust ja autotööstuse osalusel arendatud laadijate opereerimis- ja haldustarkvara ning laadimiste käivitamiseks mõeldud mobiiliäppi. Seejärel saavad laadijad avalikuks kasutuseks kättesaadavaks. Alexela laadimislahendusega on võimalik klientidele pakkuda laadimist enam kui 200 000 laadimisjaamas üle terve Euroopa.

Edasiste sammudena on ettevõttel fookuses kuni 300 kW superlaadijate paigaldamine maanteedele ning linnadesse sisse- ja väljasõitudele. Ka on laadimisteenust võimalik soetada nii korteriühistutel, koduomanikel kui äriettevõtetel.

Koostöö rahvusvaheliste tehnoloogiahiidudega

Alexela partneriteks laadimisvõrgustiku ehitamisel on Saksa tehnoloogiagigant Siemens ja Soome ettevõte Kempower, mis on keskendunud elektriautode laadijate arendamisele ja tootmisele. „Mõlema partneri ulatuslik e-mobiilsuse portfell sisaldab auhinnaga pärjatud ülikiireid ja suure võimsusega laadijaid, mis aitavad meil saavutada Eestis e-mobiilsuse ambitsioonikaid eesmärke ja anda klientidele seda, mida nad päriselt vajavad – mugav, stressivaba kiire laadimine ning lisaks julgustada täna veel traditsioonilistel kütustel sõitvate autode omanikke valima oma järgmiseks neljarattaliseks sõbraks elektriauto,“ märkis Vaht.

Rahvusvahelise uuringu Sustainable Brand Index™ kohaselt on tarbijate hinnangul Alexela kütuseettevõtetest sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt esikohal. Kütuseettevõtete paiknemine uuringu tulemuste kohaselt on jägnev: Alexela (13. koht), Circle K (24. koht), Olerex (29. koht), Neste (42. koht).