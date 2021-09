Haigla juurdeehitis toob erakorraliste haigete vastuvõtu tänapäeva

Järvamaa haigla peaarst Andres Müürsepp ütles, et juurdeehituse kogumaksumus on 2,82 miljonit eurot. «Kui aasta tagasi rääkisime kahekorruselisest juurdeehitisest kahe miljoni euro eest, siis vahepeal on ehitushinnad nii palju tõusnud, et saame lubada uut, ühekorruselist EMO ja sedagi juba oluliselt kallima hinnaga,» selgitas ta.