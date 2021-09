Uudne perelepitusteenus aitab säilitada vanemlust

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna arendus- ja ennetustalituse nõunik Heli Suvi ütles, et 15 omavalitsuse seast on valik tehtud selle järgi, millises neist on aluskoolitusel käinud tulevased perelepitajad valmis teenust osutama. Suvi teada tegutseb praegu Türi vallas kaks nõustavat perelepitajat.