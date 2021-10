Lastehommikud saavad alguse

Tainascatering kohviku eestvedaja Kaido Lepik ütles, et lastehommikuid hakkavad nad tegema kuu igal teisel pühapäeval. „Noortekeskus toob kohvikusse põneva tegelase, kes korraldab lastele mängud ja tegevused. Meie poolt on lastele pannkoogid, kringel, morsid ja mõnusat näksimist,” loetles ta. „Kõik see on tasuta. Vanematele on avatud menüü ja nemad saavad sealt meelepärast tellida.”