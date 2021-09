Siseminister Kristian Jaani märkis, et päästjate ja politseinike palgakasv on kindel prioriteet. „Siseturvalisuse eesliini töötajad peavad olema väärtustatud. Töö iseloomu arvestades ja seda tänase keskmise palgaga kõrvutades, pole palk kaugeltki piisav,“ lausu ta.

Lisaks on Jaani sõnul tagatud ka valitsemisala IKT kompetentsiga töötajate palgatõus.

Lisaks märkis Jaani, et suurenevad ka siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike toetused ja seda 250 tuhande euro võrra.

Mis puudutab kokkuhoiukohti, siis Jaani sõnul on siseturvalisuse valdkond ka viimase kümne aasta jooksul teinud pidevalt ümberkorraldusi, et muuta kogu süsteem ja maksuraha kasutamine efektiivsemaks.

„Samuti on viimane aasta meile korduvalt meelde tuletanud kui oluline on siseturvalisuse valdkond riigi toimimiseks. Siseturvalisus on oluline osa laiapõhjalisest riigikaitsest. Kõigest sellest lähtuvalt vähendasime ministeeriumi valitsemisalas tegevuskulude kokkuhoiu vajadust 11,7 miljonilt eurolt 5 miljoni euro võrra, mis jaguneb asutuste vahel proportsionaalselt vastavalt esialgsele kokkuhoiukavale,“ märkis Jaani.