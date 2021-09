Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul tagavad head teed Eesti regionaalse arengu. „Meie suuremate linnade vahel peab olema kvaliteetne ja ohutu maantee. Neljarajaliste teede jätkuv ehitamine on liiklusõnnetuste ennetamiseks ning maapiirkondade elavdamiseks vaieldamatult vajalikud,” ütles Aas.

Järgmisel aastal jätkub Tartu linnas Riia maantee eritasandilise ristmiku rajamine, et muuta seni üks ohtlikumaid ringristmikke turvaliseks ning ka Kärevere-Kardla lõigu ning Kanama-Valingu ehitus. 7 miljonit eurot lisaraha saab kohalike omavalitsuste teede juhtumipõhine investeeringutoetus. “Kohalikel omavalitsustel on teelõike, mis suurema liiklussageduse tõttu vajavad enam tähelepanu, kuid teede remondiks võivad jääda nende käed liiga lühikeseks. Toetusega saavad omavalitsused korrastada neid teid, mis muidu ootaksid teadmata tulevikku,” sõnas Aas.

Transpordi rohelisemaks muutmiseks ja kliimaeesmärkide täitmiseks algab uuel aastal olemasoleva raudtee elektrifitseerimine, et 2024. aasta lõpus saaks sõita elektrirongiga kõikidesse suurematesse jaamadesse. “Lisaks ootame 6 täiendava elektrirongi valmimist, mis on planeeritud samuti aastaks 2024,” lisas ta. Eesti Raudtee alustab 2022. aastal Turba-Risti raudtee ehitusega ning tegevustega, et võimaldada Keilaga tihedamat rongigraafikut.