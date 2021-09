Sargvere mõisa ostupakkumist saab üle lüüa veel loetud päevad

Nimetatud linnavara on müügis olnud aastaid, kuid senini pole kinnistu vastu huvi tuntud. Paide linnavalitsus on selle aja jooksul kuulutanud Sargvere mõisa müüki Paide linnalehes, veebilehes, sotsiaalmeedias, osta.ee portaalis ja samuti lisanud müügikuulutuse reklaamplakati mõisa juurde. Lisaks on seda korduvalt kajastanud maakonnaleht Järva Teataja.

Linnapea Priit Värk kommenteerib: „Mõisahoonesse tehti viimased suuremad investeeringud aastal 2004 ja see pikk periood on korduvalt näidanud, et omavalitsusel pole olnud ja pole ka lähiajal tulemas miljoneid eurosid mõisa renoveerimiseks. Samuti pole juba aastaid olnud kaasfinantseerimiseks sobivaid toetusmeetmeid. Seega mul on hea meel, et meile on laekunud müügisoov inimeselt, kes on kinnitanud valmidust investeerida hoonesse, jätkata koostööd Emmeliine toidutoaga ja kogukonnaga".