Väätsa Prügila nõukogu liige Rait Pihelgas kinnitas, et konkurss ettevõtte uue juhatuse liikme leidmiseks on lõpusirgel ja viiest kandidaatidist osutus valijate hinnangul parimaks Kulno Klein.

"Nõukogu pole veel konkursi tulemust ametlikult kinnitanud ja koguneb seda tegema lähinädalatel, kuid kindel on see, et lepingu sõlmimiseni jõutakse enne, kui 30. novembril lõppeb senise juhatuse liikme Alvar Jullineni leping," ütles Pihelgas.