Järvakate huvi ettevõtluse vastu on kasvanud

Põhjuseid, miks alustavate ettevõtete arv on suurenenud, on kaks. Esiteks – ettevõtluse alustamise toetus on sellel aastal suurem. Toetuse suurus on maksimaalselt 6000 eurot. Teiseks – iga kriis paneb inimesed tegutsema, nii on ka sel korral paljud inimesed seisnud teelahkmel – kuidas minna oma tööeluga edasi? Paljud on otsustanud oma ammune unistus, oma ettevõte, teoks teha. Suure tõenäosusega saab tänavu ettevõtlusega alustamiseks töötukassast toetust rohkem inimesi, kui kunagi varem.