Välismaised ilmaportaalid ennustavad: milliseks kujuneb teine sügiskuu?

Norrakate ilmaportaali yr.no ennustuse järgi tuleb päikesega varsti hüvasti jätta. Nimelt prognoosivad norrakad, et lähima üheksa päeva jooksul on ilma valdavalt pilves. Päikest näeb vaid üksikutel päevadel.

Vaatamata sellele, et ilm on pilves, ei tohiks norrakate ennustuse järgi vähemalt vihma sadada.

Eesti ilmateenistus prognoosib, et kuu keskmine õhutemperatuur tuleb normilähedane või normist pisut kõrgem (norm 5,5..8,7°C). Kuu esimesel kolmandikul püsib Venemaa kohal väga võimas kõrgrõhuala, samal ajal valitseb suuremal osal Lääne- ja Kesk-Euroopast madalrõhuala, mis saab Atlandilt aeg-ajalt täiendust. Nende kahe rõhuala piirimail on meie ilm väga tugeva kagu- ja lõunatuulega, puhangud tõusevad ka sisemaal 15, rannikul 18, merealadel 20 m/s. Lõunavoolus kandub meile sooja ja tugev tuul hajutab pilvi, päevasoe kerkib 15°C ümbrusse, öösiti langeb selgema taeva all 5°C -st madalamale, rannikul ja pilvealustes paikades jääb 10°C ümbrusse. Kõrgrõhuala hoiab meid suuremast sajust.