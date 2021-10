„Me lootsime viimase hetkeni, et saame uuest nädalast vähemalt osade rongidega sõita Balti jaamani, mis oleks reisijatele arusaadavalt oluliselt mugavam, kui istuda ümber bussidesse, kuid kahjuks see siiski võimalikuks ei osutunud ning praegune sõiduplaan jätkub ka uuel nädalal,“ sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. „Õnneks on bussidega vaja läbida üksnes üks või kaks peatusevahet. Paljud reisijad kasutavad ka võimalust sõitagi oma sihtpunkti näiteks otse Ülemistelt, mitte Balti jaamast.“

Seoses suvehooaja lõpuga ei sõida rongid alates esmaspäevast 4. oktoobrist enam Piusani. Ronnie Kongo kinnitusel hakkab sarnaselt varasemate aastatega kõikide rongide lõpp-peatus olema Koidula, samuti muutub nädalavahetuse sõiduplaan ning mõlemas suunas sõidab edaspidi ka puhkepäevadel kaks rongi päevas. „Kutsun kõiki veel homme-ülehomme kasutama selle aasta viimaseid võimalusi sõita rongiga Piusale ning nautida Eestimaa sügist. Piusani hakkavad rongid sõitma uuesti järgmise aasta kevadel.“

Tulenevalt sagedastest remonttöödest on rongipiletite ettemüügi aeg piiratud. Ronnie Kongo selgitas, et sõiduplaane tuleb praegu väga tihti muuta ning kahjuks ei jõuta neid seetõttu piisavalt vara valmis. „Arusaadavalt põhjustavad nii väljumisaegade muudatused, bussid kui ka piletite piiratud ettemüügiaeg reisijatele ebamugavust. Palume seetõttu vabandust. Samas on mul hea meel, et tänu nendele töödele saame juba kahe-kolme kuu pärast pakkuda sõitjatele paremat sõiduplaani.“

Juhime tähelepanu, et asendusbussidega ei ole võimalik jalgrattaid transportida. Rattaga saab rongile kas Tallinn-Väiksest, Kitsekülast või Ülemistelt. Ratastooliga on asendusbussi kasutamine võimalik eeldusel, et ratastool pannakse pakiruumi (peab olema kokkupandav) ning reisija saab ise bussi minna. Juhul, kui klient saab liikuda ainult ratastoolis, palume oma reisisoovist ja täpsetest reisi aegadest vähemalt kolm tööpäeva varem e-posti teel (abi@elron.ee) teada anda. Vaid sel juhul on võimalik korraldada spetsiaalne transport, kuhu saab ratastooliga siseneda.