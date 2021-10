Alles juunis elanikele avatud Imavere üürimaja elanik kirjutab Facebookis, et mitte ainult tema, vaid paljud üürimaja elanikud seisavad silmitsi sarnaste muredega. Näiteks olevat vannitubades põrandad külmad, ka veesurve on madal ning sooja vett kraanist alati ei tulegi.

Elaniku sõnutsi ei jaksa ta enam vallaametnike üles-alla rappuvaid õlgu vaadata, kui küsida, millal saab probleemid lahendatud. Ta lisas, et on ka ise peatöövõtja ja torumeestega suhelnud, kuid probleemid on endiselt alles. Elaniku ütlust mööda mõistab ta, et uues majas võib olla probleeme ja muresid, küll aga võiks neile ükskord lahenduse leida.