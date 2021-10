Eelmise nädala alguses said päästjad äreva väljakutse Eesti tuiksoonelt, Tallinna–Tartu maanteelt. Teates mainiti maantee 62. kilomeetril põlema läinud veoautot.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

See polnud tänavu esimene Järvamaal aset leidnud autopõleng. Mootorsõidukeid on maakonnas põlema läinud juba vähemalt 12. Nende seas on olnud nii autosid kui ka kombaine, nii väiksemaid kärssamisi kui ka täielikke hävinemisi.