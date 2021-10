Jalgpallielu lööb peagi kihama

Järgmise aasta eelarvesse on kultuuriministeerium kavandanud spordiosa, millest peaks otsene kasu sündima ka Paide linnale. Nimelt on Paide arvatud nelja linna hulka, mis saavad tänapäeva nõuetele vastava mitmeotstarbelise jalgpalli sisehalli. Paide, Jõgeva, Narva ja Viimse jalgpallihalli ehituse aastaeelarveks on kavandatud kuus miljonit eurot.