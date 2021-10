Helilooja Hillar Kareva (1931-1992) mahukas loomingus on oluline roll kammermuusikal, sealjuures on ta kirjutanud hulga muusikat pillidele, millistele repertuaari enamasti napib. Eelkõige on ta keskmisest enam kasutanud puhkpille ja lausa eriline roll on tema loomingus saksofonil. Esimene saksofoniteos valmis tal 1973. aastal.